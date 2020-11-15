أصيبوا بكورونا.. لكنهم لقوا حتفهم بـ"طريقة بشعة"

قالت وكالة الطوارئ الرومانية إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، السبت، خلال حريق شب في مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

واندلع الحريق في إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة، وقال مسؤولون إنه لم يعرف سبب الحريق. وقالوا إن 7 أشخاص أصيبوا وفي حالة حرجة بينهم طبيب. وذكر ممثلو الادعاء أنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب أكثر الحرائق دموية في رومانيا منذ عام 2015 عندما لقي 65 شخصا حتفهم في حريق في ملهى ليلي في العاصمة بوخارست. يذكر أن رومانيا سجلت 353185 حالة إصابة بفيروس كورونا و8813 حالة وفاة.

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