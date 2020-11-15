فيديو .. ترامب : المتظاهرون لن يقفوا بجانب انتخابات مزورة وفاسدة

وقال ترامب، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "سنفوز"، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قبل شركة "دومينو" اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخرى، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأرفق ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له فى العاصمة واشنطن.