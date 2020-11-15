في تسجيل مسرب.. نتنياهو يصف سياسيا إسرائيليا بارزا بـ "الكلب"

نشرت القناة الـ 13 العبرية، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مسجلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأحد أبرز المقربين له سابقًا، نير حيفتس.

ووصف نتنياهو خلال المكالمة التي سجلها له حيفتس، رئيس تحالف اليمين الإسرائيلي نفتالي بينيت بـ ""الكلب الصغير".

وسلم حيفتس، الذي أصبح شاهدًا على نتنياهو في بعض قضايا الفساد، محققي الشرطة الإسرائيلية، تسجيلات مكالماته الهاتفية، وتعود المكالمة إلى فبراير 2018، بعد أن انتقد بنيت، الذي كان وزيرا آنذاك نتنياهو، فاتصل حيفتس برئيس الوزراء الإسرائيلي بعد هذه الانتقادات.

وقال حيفتس لنتنياهو في المكالمة: "تبين أن بنيت عديم القيمة" فرد عليه نتنياهو "نعم. حسنا، إنه كلب صغير".

وقال حيفتس في المكالمة: "إنه غبي"، وهي عبارة أيدها نتنياهو. وقالت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، إنها ستبث التسجيلات الكاملة يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن هناك تسجيلات يتحدث بها نتنياهو وحيفتس عن وزراء سابقين في حكومة نتنياهو آنذاك، وهم أييليت شاكيد وموشيه كحلون، وخصمه السياسي يائير لابيد.