إصابات كورونا في مصر.. الأرقام على حالها

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، السبت، عن خروج 99 متعافيا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وأوضح مجاهد أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.

حالة محمد صلاح

من جانب آخر، أعلن طبيب المنتخب المصري لكرة القدم أن مهاجم ليفربول محمد صلاح ظهرت عليه أعراض طفيفة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا ومن المقرر أن يقضي الأسبوع المقبل في الأقل في عزل ذاتي في مصر.

وجاءت نتيجة فحص صلاح للكشف عن الفيروس إيجابية مرتين، الجمعة، عشية مباراة منتخب مصر ضد منتخب توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر الآن أن يغيب صلاح عن مباراة ليفربول الأولى بعد التوقف الدولي أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد المقبل.

وأوضح أبو العلا، الذي تحدث الجمعة والسبت مع طبيب فريق ليفربول، أن صلاح مضطر للخضوع للعزل لمدة 7 أيام بموجب الإرشادات الصحية المصرية.