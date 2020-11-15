ميلر يعتزم تسريع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط

أعرب وزير الدفاع الأميركى بالوكالة كريستوفر ميلر، عن عزمه تسريع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط، مؤكدا أنه "حان وقت العودة إلى الوطن"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وفي مذكرة مرسلة إلى طاقم البنتاجون، شدد ميلر على أن جميع الحروب التى تشارك فيها القوات الأمريكية يجب أن تنتهى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مصممة على دحر تنظيم "القاعدة"، معلنا: "أننا على شفير إلحاق الهزيمة بالتنظيم". وأوضح فى رسالته أنه "كثيرون تعبوا من الحرب، وأنا واحد منهم"، وأضاف: "لكنها المرحلة الحاسمة التى نحول فيها جهودنا من دور قيادى إلى دور داعم". وتابع: "إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة، واجهنا التحدى، وبذلنا كل ما بوسعنا، الآن حان وقت العودة إلى الوطن".

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