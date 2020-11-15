أكد مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "فيسبوك" أن الانتخابات الأمريكية كانت نزيهة، مضيفا أن الديمقراطي جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة.
ونقل موقع "بازفيد" الأمريكي، عن زوكربيرج في تسجيل صوتي لموظفيه: "أعتقد أن نتيجة الانتخابات أصبحت الآن واضحة، وأن جو بايدن سيكون رئيسنا المقبل.. ومن المهم أن يثق الناس بأن الانتخابات كانت نزيهة في الأساس، وهذا ينطبق على عشرات الملايين من الأشخاص الذين صوتوا لصالح (الرئيس المنتهية ولايته دونالد) ترامب".
وأضاف: "جزء مما نراه هنا هو الأشخاص الذين يطالبون بإعادة الفرز والتحديات القانونية، والتي في كثير من الحالات، هي حقهم وشيء تراه في الكثير من الانتخابات.. لكنني أعتقد أنه من غير المفيد أيضا أن يرفع الناس التوقعات بأنه ستكون هناك نتيجة مختلفة عما كان متوقعا".
وأشار زوكربيرج إلى ادعاءات ترامب المضللة بشأن تزوير الانتخابات قائلا: "أعتقد أن الأمر بالطبع، يمثل تحديا عندما يشارك رئيس الولايات المتحدة بعضا من هذه الأشياء بشكل مباشر".
وأكد الموقع الأمريكي أن عددًا صغيرًا من الموظفين في "فيسبوك" أبدوا معارضتهم لزوكربيرج، حيث ادعوا أن الانتخابات لم تكن نزيهة لأن الموتى صوتوا بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسس فيسبوك: ادعاءات ترامب بشأن تزوير الانتخابات مضللة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.