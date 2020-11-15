مقتل 10 أشخاص فى حريق بمستشفى لعلاج مرضى كورونا برومانيا

واندلع الحريق فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى مقاطعة بياترا نيامت وامتد إلى غرفة مجاورة، بحسب رويترز.
وقال مسؤولون إنه لم يعرف سبب الحريق، مشيرين إلى إن سبعة أشخاص أصيبوا وفى حالة حرجة بينهم طبيب.
وقال ممثلو الادعاء إنهم سيجرون تحقيقا لمعرفة سبب أكثر الحرائق دموية فى رومانيا منذ عام 2015 عندما لقى 65 شخصا حتفهم فى حريق فى ملهى ليلى فى العاصمة بوخارست.
وسجلت رومانيا 353185 حالة إصابة بفيروس كورونا و8813 حالة وفاة.
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