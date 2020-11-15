غضب بعد واقعة "مشنقة المطعم".. ورد فعل سريع من الإدارة

قدمت سلسلة مطاعم أميركية شهيرة اعتذارها إلى زبائنها، بعد انتشار صور لما بدا أنه "مشنقة" تتدلى من سقف أحد أفرعها في ولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة.

وبدأت القصة عندما نشرت سيدة تدعى تمرا هوكينز، مقطع فيديو على صفحتها في "فيسبوك" لسقف مطعم "كراكر باريل" في ولاية كونيتيكت، بسبب احتوائه على أدوات غريبة، من بينها أوان قديمة.

ولم تنتبه هوكينز إلى تدلي حبل مشنقة من سقف المطعم باعتبارها جزءا من الديكور، لكن أحد أصدقائها في صفحتها في فيسبوك لاحظ وجودها معلقة، ومن هنا بدأت الصور تشق طريقها بسرعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

واستهجن كثيرون وجود مشنقة معلقة في سقف المطعم، إذ من المفترض أن يكون مكانا للضيافة والترحيب بالزبائن، لا بث الخوف في قلوبهم.

وانتشرت صورة المشنقة المعلقة في سقف المطعم في 7 نوفمبر الجاري، وتظهر بين أدوات عتيقة وصناديق وأوان وأشياء أخرى باعتبارها جزءا من الديكور.

وقال مسؤول في الشركة التي تدير سلسلة مطاعم "كراكر باريل": "هذا مجرد سلك كهربائي قديم كان موجودا في المطعم منذ سنوات"، وفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وأضافت الشركة في رسالة البريد الإلكتروني، أنه "كان من المفترض بالفعل الانتباه إلى هذا الجزء من الديكور في المطعم، ومن ثم القيام بتصحيحه قبل عرضه"، مشيرة إلى أنه تمت إزالته بعد انتشار الصور.

وأوضحت الشركة أنها اعتذرت للضيف الذي أشار إلى وجود المشنقة التي تتدلى من سقف المطعم، وشكرته على ذلك.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: "نحن ممتنون لضيفنا الذي أبلغنا بذلك حتى نتمكن من تصحيح هذا الخطأ".