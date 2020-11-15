ارتفاع إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية لليوم الثامن

أكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 208 إصابات بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية، وذلك لليوم الثامن على التوالى من زيادة الإصابات بالوباء هناك.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أوضحت المراكز الكورية أن العدد يشمل 176 حالة عدوى محلية، و32 حالة بين للقادمين من الخارج. وبحسب الإحصائيات، سجلت كوريا الجنوبية إجمالى 28.546 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 493 وفاة جراء الإصابة بالوباء.

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