عاجل.. رئيس إقليم تيجراى : نقاتل قوات إريترية وإثيوبية على عدة جبهات

قال زعيم إقليم تيجراى الإثيوبى دبرصيون جبراميكائيل، اليوم الأحد، إن قواته تخوض اشتباكات مع القوات الإريترية فى عدة جبهات منذ أيام، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل.





وتأتى تصريحات زعيم الإقليم الواقع فى شمال إثيوبيا تزامنًا مع هجمات تشنها الحكومة الإثيوبية ضد الإقليم منذ أسبوع تقريبًا، بعدما اتهمهم رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد بمهاجمة قاعدة عسكرية فى الشمال، وسط تصاعد للقتال أدى إلى مقتل المئات من المدنيين وتشريد الآلاف من النازحين إلى دول الجوار. وكان رئيس إقليم تيجراى المقال، جبراميكائيل، قال إن الضربات الجوية التى شنتها قوات الحكومة الاتحادية فى إثيوبيا ضد الإقليم، تسببت فى مقتل عدد من المدنيين فى الأيام القليلة الماضية، وتعهد بالدفاع عن شعبه حتى تدرك السلطات الاتحادية أنه "لا يمكن إخضاعنا بسكينهم".

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