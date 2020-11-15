ألمانيا تسجل 16 ألفا و947 إصابة جديدة و107 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أنه تم تسجيل 16 ألفا و947 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 790 ألفا و503 حالات.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم /الأحد/ ، عن البيانات التي ينشرها المعهد - أنه تم تسجيل 107 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 12 ألفا و485 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 502 ألف و300 حالة تعافت تماما من المرض بينما هناك 275 ألفا و718 حالة نشطة.