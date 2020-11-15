كورونا حول العالم يتجاوز 53.7 مليون حالة

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم لأكثر من 53 مليون، اليوم الأحد، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشيه.

ووفق أحدث بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" حول العالم 53 مليونا و693 ألفا و587 حالة حتى مساء أمس.

وأوضح الأحصاء أن الفيروس تسبب في وفاة مليون و307 آلاف و501 شخص في العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا والمكسيك.

ورصدت منظمة الصحة العالمية، أمس 657 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حصيلة قياسية جديدة وغير مسبوقة للإصابات اليومية.

وكشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة نورث كارولينا، عن نسخة متحولة من فيروس كورونا يطلق عليها اسم D614G، في 85 في المائة من المصابين بـ فيروس كورونا حول العالم.

وأكد الباحثون، أن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد حدثت بسبب تغيير حمض أميني واحد من D (الأسبارتات) إلى G (الجلايسين)، ومن هنا جاء اللقب D614G، وتُظهر البيانات وجود ارتفاع حاد في سلالة فيروس كورونا الجديدة في أوروبا في بداية شهر فبراير.