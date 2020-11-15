رئيس إقليم تيجراي يورط إثيوبيا في حرب جديدة مع إريتريا

قال زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل،إن قواته تخوض اشتباكات مع القوات الإريترية "على جبهات عدة" منذ أيام، وهو الأمر الذي يعقد المشهد في إثيوبيا، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

وأعلن رئيس الحكومة الإثيوبية أمس أن أعضاء حكومة تيجراي متهمون بالخيانة العظمى ودعا شعب تيجراي إلى نبذهم والابتعاد عنهم.

يأتي هذا التطور يعدما قال دبلوماسيون إن صواريخ من إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا سقطت على عاصمة إريتريا المجاورة، في أحدث مؤشر على أن الصراع الداخلي الإثيوبي ينتشر خارج حدودها.

وبحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، جاءت الضربات في إريتريا في نفس اليوم الذي أعلن فيه الحزب الحاكم في تيجراي، جبهة تحرير تيجراي الشعبية، عن هجمات صاروخية على مطارين في منطقة منفصلة بإثيوبيا.

وأدت الهجمات إلى تفاقم المخاوف من أن الصراع الذي تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه سيكون سريعًا ويمكن احتوائه بدلًا من ذلك أن يتضاعف ويزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.

وقال آبي،إنه أمر بتنفيذ عمليات عسكرية في تيجراي في تصعيد دراماتيكي لخلاف طويل الأمد مع جبهة تحرير تيجراي.

وأضاف أن مئات الأشخاص قتلوا في الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وبعضهم قُتل في مذبحة مروعة وثقتها منظمة العفو الدولية.

وفر الآلاف من القتال والضربات الجوية في تيجراي وعبروا إلى السودان المجاور.

وتتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حكومة آبي بالحشد لدعم عسكري من إريتريا، وهو ما تنفيه إثيوبيا.

وقال دبلوماسيان مقيمان في أديس أبابا لوكالة فرانس برس إن الضربات الصاروخية في إريتريا وقعت أمس السبت.

وذكر أحد الدبلوماسيين إن "التقارير التي نتلقاها تشير إلى أن عدة صواريخ سقطت بالقرب من المطار" في العاصمة الإريترية أسمرة.

في وقت سابق، هدد جيتاشيو رضا، العضو البارز في جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، بشن "هجمات صاروخية" انتقامية على أسمرة ومدينة مصوع الإريترية.

ولم يتضح على الفور عدد الصواريخ التي تم إطلاقها ، ومن أين تم إطلاقها في تيجراي، وما إذا كانت قد أصابت أهدافها أو الأضرار التي ألحقتها.

وسيطرت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على السياسة الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود وخاضت حربًا طاحنة على الحدود مع إريتريا 1998-2000 خلفت عشرات الآلاف من القتلى.

وصل آبي إلى السلطة في عام 2018 وفاز بجائزة نوبل في العام التالي إلى حد كبير لجهوده في بدء التقارب مع إريتريا.