بعد نجاح تجاربه.. تعرف على الاسم المرتقب لـ لقاح فايزر ضد كورونا

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، يمكن أن يحمل اسم "كوفيوتي" "Covuity".

ويعد هذا اللقاح التجريبي فعالا بنسبة تزيد على 90 % وفقا لنتائج التجارب الأولية ونجاح المرحلة الثالثة، وهو ما يحتمل أن يكون نصرا كبيرا في الحرب على الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون نسمة وخرب الاقتصاد العالمي.

وكشفت الصحيفة أن الطلب، الذي تقدمت به الشركتان لتسجيل العلامة التجارية للقاح في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، يحمل اسم "Covuity"، لافتة إلى أنه تم تسجيله بالفعل في الموقع الإلكتروني الذي سيكون مخصصا لهذا اللقاح تحت هذا العنوان ".covuity.com".

ومن بين الأسماء المحتملة الأخرى للقاح المنتظر ضد فيروس كورونا "رناكسكوفي" (Rnaxcovi) و"كوفيميرنا" (Kovimerna و"كوميرناتي"، (Comirnaty).

وأشارت الصحيفة إلى أنه في جميع الخيارات المذكورة، تم ذكر اسم المرض COVID-19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وفي 9 نوفمبر، أصدرت شركتا "فايزر" و"بيونتك" نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاح، ووفقا لبياناتهما، نجح اللقاح في التقليل من خطر الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%.

وأعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن أمله بالحصول على لقاح لفيروس كورونا في نهاية هذا العام، معتبرا أنه "لقاح واعد للغاية".