ترامب لن يرحل بهدوء.. تحذير شديد اللهجة لـ جون بولتون

حذر مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، من أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قد يتسبب في ضرر كبير للأمن القومي، مؤكدا أنه لن يرحل بهدوء بعد خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقال بولتون، في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".

وأشار: "أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وبشأن إدعاءات ترامب بتزوير الانتخابات، أكد بولتون أنهم لم يروا ذلك حتى الآن، ولا يعتقد أن هناك أي شيء، موضحا أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل.

وحذر من أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكن أن يفعله ترامب في الأمن القومي، لافتا إلى أن إقالة الأخير لوزير الدفاع مارك إسبر تبدو بسبب دوافع شخصية، مضيفا أنها قد تؤدي إلى "أضرار جسيمة".