بعد فوز الفراعنة.. البدري يرد على "أزمته" مع طارق حامد

رد المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري على تقارير صحفية تحدثت عن أزمة مع لاعب الوسط طارق حامد، بسبب جلوسه احتياطيا خلال مباراة "الفراعنة" أمام توغو، السبت.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية عقب انتهاء المباراة، إنه "لا توجد أزمة مع حامد"، مشيرا إلى أن محور ارتكاز الزمالك المصري ليس مستاء من بقائه على مقعد البدلاء ومشاركته في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأوضح البدري: "طارق حامد هنأني أنا واللاعبين بعد انتهاء المباراة. أنا سعيد بالروح العالية في المنتخب".

وعلى غير العادة، جلس اللاعب الدولي على مقاعد الاحتياطي أمام توغو، قبل أن يشارك في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وفي غياب نجم ليفربول محمد صلاح المصاب بفيروس كورونا، فاز منتخب مصر على ضيفه التوغولي بهدف نظيف، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة.

والفوز هو الأول الذي يحققه "الفراعنة" في التصفيات، كما أنه الأول للبدري مع منتخب مصر.

وتلعب مصر بالمجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبها جزر القمر (5 نقاط) وكينيا (3 نقاط) وتوغو (نقطة واحدة).