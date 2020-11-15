مستشار الأمن القومى السابق يحذر : ترامب لن يرحل بهدوء

فى لقاء مع قناة "سى إن إن" الأمريكية، قال بولتون، إن "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".
وأضاف "أعتقد، وأنا أتحدث كجمهورى، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هى أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".
وحول تصريحات ترامب المستمرة عن تزوير الانتخابات، قال بولتون: "لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرًا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أى شىء"، معتبرًا أنه "كلما طالت مدة هذه الإدعاءات، كلما زاد الأمر سوءًا بالنسبة للولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولى على وجه الخصوص عندما يرون رئيسًا منفصلاً عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل".
وعن مخاوفه بشأن الأمن القومى الأمريكى، قال بولتون: "أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذى يمكنه فعله"، لافتًا إلى قيام الرئيس ترامب بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر، حيث اعتبر أن ذلك القرار يبدو بسبب دوافع شخصية وقد يكون له "أضرار جسيمة".
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