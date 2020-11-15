خلال 24 ساعة .. أمريكا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة بـ كورونا

وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، فإنه جرى تسجيل 116 ألفا و716 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى تسجيل 917 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأضافت القناة الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 10.8 ملايين حالة إصابة، وما يزيد عن 245 ألف حالة وفاة.