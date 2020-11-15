أمريكا : إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، إلى 10.884.591 إصابة مؤكدة، إضافة إلى 245.568 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى هناك.





ووفقًا لأحدث إحصائيات مستقلة نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت الإصابات بعد تسجيل 170.590 إصابة جديدة بالوباء.

وبحسب الإحصائيات التى نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإنه على الرغم من أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات فى الولايات المتحدة، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات، بإجمالى 34.010 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وعلى الترتيب، تأتى ولايات تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسى خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات، أما من حيث الإصابات، فتأتى تكساس فى الصدارة بواقع مليون و51 ألفاً و922 إصابة، تليها كاليفورنيا ثم فلوريدا وإلينوى فنيويورك خامسة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الحالية جراء الوباء فى أمريكا التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذى توقع فى أحسن الأحوال ما بين مئة ألف و240 ألف حالة وفاة.

فيما يتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية "IHME" بجامعة واشنطن، أنه بحلول نهاية العام ستكون وفيات كورونا فى الولايات المتحدة قد وصلت إلى 320 ألف حالة، وأنها ستصل إلى 440 ألفًا بحلول شهر مارس 2021.