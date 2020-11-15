ووفقًا لأحدث إحصائيات مستقلة نشرتها جامعة "جونز هوبكنز"، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت الإصابات بعد تسجيل 170.590 إصابة جديدة بالوباء.
وبحسب الإحصائيات التى نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، فإنه على الرغم من أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات فى الولايات المتحدة، إلا أنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات، بإجمالى 34.010 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
وعلى الترتيب، تأتى ولايات تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسى خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات، أما من حيث الإصابات، فتأتى تكساس فى الصدارة بواقع مليون و51 ألفاً و922 إصابة، تليها كاليفورنيا ثم فلوريدا وإلينوى فنيويورك خامسة.
وتجاوزت حصيلة الوفيات الحالية جراء الوباء فى أمريكا التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذى توقع فى أحسن الأحوال ما بين مئة ألف و240 ألف حالة وفاة.
فيما يتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية "IHME" بجامعة واشنطن، أنه بحلول نهاية العام ستكون وفيات كورونا فى الولايات المتحدة قد وصلت إلى 320 ألف حالة، وأنها ستصل إلى 440 ألفًا بحلول شهر مارس 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا : إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.