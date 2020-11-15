وقال ستيبانوف فى تصريحات تلفزيونية "هذه حرب، كل يوم يودى الفيروس بحياة أوكرانيين"، بحسب رويترز. وأضاف ستيبانوف أن أوكرانيا سجلت 12524 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفاعا من الرقم القياسى السابق البالغ 11787 حالة. ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس فى أوكرانيا حتى الآن 525176 بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة وزير الصحة الأوكرانى بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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