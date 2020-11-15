بسبب كورونا.. كندا على وشك كارثة خلال عيد الميلاد.. ورئيس الوزراء يحذر

شهدت كندا الشهر الماضي، ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك نتيجة تجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بعيد الشكر، ما ينذر بخطر شديد مع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد "الكريسماس".

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، حذر مسؤولو الصحة العامة من أن نظام الرعاية الصحية لا يمكنه التعامل مع زيادة الإصابات مجددا في عيد الميلاد.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي الجمعة الماضي: "إن تقليل التواصل والتجمعات سيكون أكثر أهمية. وما سنفعله في الأيام والأسابيع المقبلة سيحدد ما سنفعله في عيد الميلاد".

ومن جانبها، قالت الدكتورة تيريزا تام، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا، إن التواصل الاجتماعي غير الرسمي كان مصدرًا رئيسيًا لانتشار الوباء في كل جزء من كندا تقريبًا.

وأشارت إلى أن التجمعات والأنشطة الاجتماعية غير الرسمية لا تزال داخل المنازل وخارجها دافعًا مهمًا لزيادة حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وحذرت تام من أن حالات الإصابة اليومية الجديدة قد تتضاعف في غضون أسابيع قليلة، إذا لم يأخذ الكنديون الاحتياطات الصحية على محمل الجد.

فيما أكد مئات الأطباء من جميع أنحاء كندا، أن الإجراءات الأكثر صرامة والإغلاق هي التي ستحمي المستشفيات من كارثة كبيرة.