مدير الإيسيسكو ناعيًا الشيخ خليفة بن سلمان: رجل دولة بمعنى الكلمة

أدى الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وذلك في مقر سفارة مملكة البحرين في الرباط، حيث كان في استقباله بسام دلهان الدوسري، مستشار السفارة.

وأعرب الدكتور المالك باسمه ونيابة عن جميع موظفي الإيسيسكو، عن خالص التعازي والمواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والأسرة المالكة وشعب البحرين، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الراحل الكبير.

وفي كلمة سجلها المدير العام للإيسيسكو بدفتر عزاء السفارة أكد أن الفقيد الكبير كان رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عمل طوال حياته بكل إخلاص على رفعة شأن وطنه ودعم العمل المشترك، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله الفردوس الأعلى.