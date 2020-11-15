أدى الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واجب العزاء في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، وذلك في مقر سفارة مملكة البحرين في الرباط، حيث كان في استقباله بسام دلهان الدوسري، مستشار السفارة.
وأعرب الدكتور المالك باسمه ونيابة عن جميع موظفي الإيسيسكو، عن خالص التعازي والمواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين، والأسرة المالكة وشعب البحرين، والأمتين العربية والإسلامية، في وفاة الراحل الكبير.
وفي كلمة سجلها المدير العام للإيسيسكو بدفتر عزاء السفارة أكد أن الفقيد الكبير كان رجل دولة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عمل طوال حياته بكل إخلاص على رفعة شأن وطنه ودعم العمل المشترك، داعيًا للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله الفردوس الأعلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير الإيسيسكو ناعيًا الشيخ خليفة بن سلمان: رجل دولة بمعنى الكلمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.