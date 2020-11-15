عاجل.. سلطات إقليم تيجراى الإثيوبية تتبنى الهجمات الصاروخية على إريتريا

من جانبها سلطات إقليم تيجراى الإثيوبية، أكدت تبنيها الهجمات الصاروخية على إريتريا.

وكانت شبكة "سكاى نيوز" قد أعلنت إطلاق 3 قذائف من الداخل الإثيوبى على العاصمة الأرتيرية أسمرة، مساء أمس السبت.

وتشهد إثيوبيا اضطرابات واشتباكات مسلحة، بعدما قُتل المئات، منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، القوات الاتحادية لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب فى تيجراى، يوم الرابع من نوفمبر، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.