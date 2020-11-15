2021 ليست مبشرة.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعات غير مسبوقة حول العالم

وفي مقابلة مع شبكة "أسوشييتد برس" الإخبارية الأمريكية، قال بيسلي إن جائزة نوبل للسلام أعطت وكالة الأمم المتحدة الضوء والبوق لتحذير قادة العالم من أن العام المقبل سيكون أسوأ من هذا العام، وبدون مليارات الدولارات "سنواجه مجاعات في عام 2021".
وأضاف أن لجنة "نوبل" النرويجية تتطلع إلى العمل مع الوكالة الدولية في مناطق الصراعات والكوارث ومخيمات اللاجئين، وغالبا ما تعرض حياة الموظفين للخطر لإطعام الملايين من الجياع، ولكن أيضا لإرسال "رسالة إلى العالم مفادها أن الوضع يزداد سوءا ... (و) أن عملنا الشاق لم يأت بعد".
وأوضح أن جائزة نوبل كانت "هدية من السماء"، متذكرا المفاجأة وسعادة العاملين في برنامج الغذائي العالمي، وعددهم 20 ألفا حول العالم، وصدمته الشخصية عندما سمع الأخبار خلال لقاء منطقة الساحل الأفريقي بالنيجر.
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