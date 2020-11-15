احتجاجات على الرئيس الجديد في بيرو.. ومطالبات بعودة القديم

خرج الآلاف في مسيرات بشوارع بيرو احتجاجا على الرئيس مانويل ميرينو، بعد إقالة مفاجئة للرئيس السابق مارتن فيزكارا، بمزاعم فساد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.

وتقول الحكومة الانتقالية، إن "ميرينو لا ينوي الاستجابة لمطالب المحتجين بالاستقالة".

واحتشد المحتجون في عدة ساحات بوسط العاصمة ليما وبدأوا المظاهرات بشكل سلمي عند الظهر لكنها شهدت توترًا خلال ساعاتها الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء "كان هذا تغييرا دستوريا. ندعو الناس إلى تفهم ذلك. لا نريد أن ننزلق إلى الفوضى".

وأطيح بفيزكارا، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين، في محاكمة بالكونجرس بسبب مزاعم حصوله على رشى وهي اتهامات ينفيها.

وأدى ميرينو، عضو حزب العمل الشعبي الذي ينتمي ليمين الوسط والذي كان يرأس الكونجرس، اليمين الدستورية الخميس ودعا إلى الهدوء.

واستمع الكونجرس في وقت سابق إلى تسجيلات صوتية حول طلب فيزكارا من مساعديه التقليل من أهمية اجتماعاته مع المغني ريتشارد سيسنيروس، والمعروف باسم ريتشارد سوينج، والذي تخضع عقوده للتحقيق.