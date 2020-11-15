العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أدنى مستوياتها التاريخية.. تفاصيل

أدى ابتعاد تركيا المستمر والمتزايد عن القيم والمعايير الأوروبية إلى دفع علاقتها مع الاتحاد الأوروبي إلى "أدنى مستوى تاريخي لها على الإطلاق"، حيث تدهورت لدرجة تتطلب من الطرفين إعادة تقييم عميق للإطار الحالي للعلاقات"، حسبما ذكر البرلمان الأوروبي، في مسودة تقرير.

ووفقا لموقع "أحوال" التركي المعارض، نصت مسودة تقارير المفوضية الأوروبية عن تركيا لعامي 2019-2020، على هدف تعزيز العلاقات بين المجتمعين التركي والأوروبي، ومكافحة التحيز، و"دعم المجتمع المدني التركي المستقل في أي ظروف ووضع إطار للعلاقات المحتملة في المستقبل".

وقالت إن "عملية الانضمام ستظل أقوى أداة لممارسة الضغط المعياري على الحكومة التركية وأفضل إطار للحفاظ على التطلعات الديمقراطية والمؤيدة لأوروبا للمجتمع التركي"، مشددة على أن "علاقة المعاملات البحتة لن تساهم بالكاد لتقدم تركيا نحو نموذج أكثر ديمقراطية".

وأضاف البيان أن البرلمان الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء "تجاهل القضاء التركي لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) وزيادة عدم امتثال المحاكم الأدنى لأحكام المحكمة الدستورية".

وفقًا للتقرير، على الرغم من الدعوات السابقة من قبل البرلمان الأوروبي للتعليق الرسمي لمفاوضات الانضمام مع تركيا، فقد عرض المجلس الأوروبي على البلاد "جدول أعمال إيجابي متجدد وواسع النطاق" لمحاولة استعادة العلاقات مرة أخرى مع أوروبا.

وأشار التقرير إلى عدم التزام تركيا بتنفيذ إصلاحات الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن قلقه العميق إزاء تراجع سيادة القانون والحقوق الأساسية، والإصلاحات المؤسسية التراجعية الأخيرة في تركيا، والسياسة الخارجية المواجهة للبلاد ، فضلًا عن الخطاب المتزايد المناهض للاتحاد الأوروبي.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيانه أنه: "لا يمكن لأي حافز يقدمه الاتحاد الأوروبي أن يحل محل الإرادة السياسية التي تشتد الحاجة إليها لبناء ديمقراطية ناضجة"، مضيفا أن الوضع في تركيا "أبعد ما يكون عن التحسن، بل تدهور أكثر".

وأصر البرلمان الأوروبي "بحزم" على التعليق الرسمي للمفاوضات على النحو المقترح في تقرير العام الماضي، بحيث يمكن للجانبين تقييم ما إذا كان الإطار الحالي فعالا، أو "استكشاف نماذج جديدة محتملة للعلاقات المستقبلية".

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي "يأسف لعدم التفاهم الحالي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

ووفقا للتقرير: "لا يزال تأثير حالة الطوارئ التي أعقبت الانقلاب بين عامي 2016 و2018 محسوسًا على الحقوق الأساسية والديمقراطية".

كما أعرب البرلمان الأوروبي عن أسفه بشدة لأن هذا الشكل القمعي للحكم أصبح الآن نظامًا متعمدًا لا هوادة فيه ومنهجيًا.



وقال التقرير إن مثل هذا القمع يمتد إلى "أي أنشطة حاسمة"، مضيفا أن قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا يتم إساءة استخدامها لتنفيذ مثل هذه السياسات.

وندد البرلمان الأوروبي بالضغوط التي مورست على القضاة والمدعين العامين والمحامين ونقابات المحامين، وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه الشديد إزاء التقييد التعسفي لحرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات.

دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى "إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والأكاديميين وغيرهم" المحتجزين "بتهم لا أساس لها".

وقال التقرير إن هناك مجتمعا مدنيا نابضا بالحياة وتعدديا ومشاركا وغير متجانس في تركيا، على الرغم من القمع السياسي الهائل، وهو يمثل أحد الضوابط القليلة المتبقية على الحكومة التركية.