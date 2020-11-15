لـ اليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل 22 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

سجلت روسيا اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 22572 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.9 من المرضى الجدد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس، التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة، إلى مليون و925825 إصابة مؤكدة منها 452654 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ7764 حالة نشطة منذ أمس).

وكانت روسيا قد سجلت أمس السبت 22702 إصابة كأكبر قفزة في الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.

وأوضحت السلطات الصحية الروسية أن إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة بالفيروس من تفشي الجائحة وصل إلى 33186 حالة وفاة، بعد تسجيل 352 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتماثل 14456 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد مليون و439985 شخصا.

وتجاوز عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا خلال الأيام السبعة الماضية عتبة الـ150 ألفا، لأول مرة منذ بداية الجائحة.