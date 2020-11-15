شن حرب في كل الجبهات.. إقليم تيجراي يقلب إثيوبيا رأسا على عقب "تفاصيل"

يبدو أن إثيوبيا تواجه مصيرا مجهولا بعد قيام سلطات إقليم تيجراي الإثيوبية، بشن هجمات صاروخية على إريتريا، وأيضًا مناطق مختلفة في إثيوبيا، حيث أعلنت تلك السلطات مسئوليتها عن الهجمات.

وقال زعيم اقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل، إن هناك صواريخ أسقطت على مطار أسمرة عاصمة إريتريا، نافيًا قصفه مدينة مصوع.

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يأتي هذا التطور بعدما قال دبلوماسيون إن صواريخ من إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا سقطت على عاصمة إريتريا المجاورة، في أحدث مؤشر على أن الصراع الداخلي الإثيوبي ينتشر خارج حدودها.

تيجراي هى منطقة استراتجية فتحت أبواب الصراع فى أثيوبيا من كل الجبهات ولكن ماهو هذا الإقليم وطبيعته ولماذا يقوم بحرب ضد الحكومة للمركزية، كل ذلك سنتعرف عليه فى سياق التقرير التالي:

ولاية تيجراي

ولاية تيجراي الوطنية الإقليمية هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا، و موطن شعوب تيجرايان وإيروب وكوناما. تُعرف تيجراي أيضًا باسم المنطقة 1 وفقًا للدستور الفيدرالي. عاصمتها وأكبر مدنها هي ميكيلي، تعد تيجراي خامس أكبر منطقة من حيث عدد السكان.

لغة تيجراي الرسمية هي لغة تيجرينية، الجزء الأكبر من السكان (حوالي 80٪) مزارعون ، يساهمون بنسبة 46٪ في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

تحد تيجراي إريتريا من الشمال والسودان من الغرب ومنطقة أمهرة من الجنوب ومنطقة عفار من الشرق والجنوب الشرقي. إلى جانب ميكيلي ، تشمل المدن الرئيسية أديغرات ، وأكسوم ، وشاير ، وحميرا ، وأدوا ، وأدي ريميتس ، وألاماتا ، ووكرو ، ومايشيو ، وشيراو ، وأبي عدي ، وكريم ، وقويها ، وأتسبي ، وهاوزن ، ومكوني ، ودانشا ، وزالمبيسا. هناك أيضًا مدينة يها ذات الأهمية التاريخية.

تتكون حكومة تيغراي من السلطة التنفيذية ، بقيادة الرئيس، و السلطة التشريعية التي تتألف من مجلس الدولة؛ والفرع القضائي الذي تقوده المحكمة العليا للولاية.

الحرب الأهلية الإثيوبية

بعد ثورة فبراير 1974 الشعبية، كانت أول إشارة لأي انتفاضة جماهيرية هي تصرفات جنود اللواء الرابع من الفرقة الرابعة للجيش في ناجيل في جنوب إثيوبيا. تم الإعلان رسميًا عن اللجنة التنسيقية للقوات المسلحة والشرطة والجيش الإقليمي أو الدرج ("لجنة الجعيز") في 28 يونيو 1974 من قبل مجموعة من الضباط العسكريين.

وانتخبت اللجنة الرائد منجيستو هايلي مريم رئيسا لها والرائد أتنافو أباتي نائبا للرئيس. حصل الدرج على تنازلات رئيسية من الإمبراطور هيلا سيلاسي ، تضمنت سلطة اعتقال ليس فقط الضباط العسكريين ولكن المسؤولين الحكوميين على كل المستويات.

قام الدرج بعزل الإمبراطور وسجنه في 12 سبتمبر 1974. بالإضافة إلى ذلك ، قام الدرج في عام 1975 بتأميم معظم الصناعات والممتلكات الخاصة والعقارات الحضرية الآمنة إلى حد ما.

لكن سوء الإدارة والفساد والعداء العام لحكم الدرج العنيف، إلى جانب الآثار المستنزفة للحرب المستمرة مع الحركات الانفصالية في تيجراي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاجية العامة للغذاء والمحاصيل النقدية.

في أكتوبر 1978 ، أعلن الدرج عن الحملة الوطنية الثورية للتنمية لتعبئة الموارد البشرية والمادية لتحويل الاقتصاد ، مما أدى إلى خطة عشرية (1984 / 85-1993 / 94) لتوسيع الإنتاج الزراعي والصناعي ، وتوقع 6.5٪. نمو في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة 3.6٪ في دخل الفرد. وبدلًا من ذلك ، انخفض نصيب الفرد من الدخل بنسبة 0.8٪ خلال هذه الفترة.

اندلعت حرب أهلية خلفت العديد من القتلى، قرب نهاية يناير 1991، و استولى تحالف من القوات المتمردة ، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) على العاصمة الإثيوبية.

ما بعد الحرب

بعد انتهاء الحرب الأهلية الإثيوبية ، اصبحت منطقة تيجراي المستفيدة من الأموال الهائلة من حكومة الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية (EPRDF) التي يسيطر عليها التيجراي.

في عام 1998 اندلعت الحرب بين إريتريا وإثيوبيا على جزء من الأراضي التي كانت تدار كجزء من تيجراي ، والتي تضمنت بلدة بادمي،و في أعقاب قرار الأمم المتحدة لعام 2002 ، مُنحت الكثير من هذه الأرض لإريتريا ، لكن إثيوبيا حتى الآن ترفض تنفيذ الحكم النهائي والملزم ، ونتيجة لذلك فإن العلاقات مع إريتريا متوترة للغاية.

من عام 1991 إلى عام 2001 كان رئيس تيجراي هو جبرو أسرات ومن عام 2001 إلى عام 2010 كان الرئيس تيجاي بيرهي.

في 4 نوفمبر 2020 ، دخلت المنطقة في صراع مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.

العرقية

يسكن المنطقة في الغالب شعب التيجرايان الناطقين بالتغرينيا. تنتمي اللغة التيجرينية إلى الفرع السامي لعائلة اللغات الأفرو آسيوية. ينحدر معظم السكان الآخرين من مجتمعات أخرى تتحدث الأفرو آسيوية ، بما في ذلك أمهرة وإيروب وعفر وأجاو وأورومو.

الحكم فى تيجراي

السلطة التنفيذية يرأسها رئيس تيجراي، وهناك ثلاثة مستويات من القضاء في ولاية تيجراي. المستوى الأدنى هو محكمة الاستئناف العامة، و نظام المحاكم المتوسطة المستوى هو نظام المحاكم المحلية، وأعلى محكمة ، هى محكمة تيجراي العليا ، هي "محكمة الملاذ الأخير" في تيجراي. تتشكل المحكمة المكونة من سبعة قضاة ، والتي ، حسب تقديرها ، تستمع إلى الاستئنافات المقدمة من محاكم الاستئناف ، وتحتفظ بالولاية القضائية الأصلية على مسائل محدودة.

السلطة التشريعية

يتألف مجلس الدولة ، وهو أعلى هيئة إدارية في الولاية ، من 152 عضوًا.

السياسة الوطنية

يمثل تيجراي 38 ممثلًا في مجلس نواب الشعب بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

كانت نخبة إقليم تيجراي مهيمنة عل السلطة منذ عام 1991 حتى مجئ آبي أحمد إلى السلطة فى 2018 ومنذ ذلك الحين تراجع نفوذ جبهة تحرير شعب تيجراي ووجهت اتهامات لآبي أحمد باقصائهم من الحكومة المركزية والجيش وعليه هدد الإقليم بالانفصال عن أثيوبيا.

وكان زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل، قال في وقت سابق إن قواته تخوض اشتباكات مع القوات الإريترية على جبهات عدة منذ أيام.

وأعلن رئيس الحكومة الإثيوبية أمس أن أعضاء حكومة تيجراي متهمون بالخيانة العظمى، داعيًا شعب الإقليم إلى نبذهم والابتعاد عنهم.

وقال آبي، إنه أمر بتنفيذ عمليات عسكرية في تيجراي في تصعيد دراماتيكي لخلاف طويل الأمد مع جبهة تحرير تيجراي.

وأضاف أن مئات الأشخاص قتلوا في الصراع في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وبعضهم قُتل في مذبحة مروعة وثقتها منظمة العفو الدولية.

وأدت الهجمات إلى تفاقم المخاوف من أن الصراع الذي تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه سيكون سريعًا ويمكن احتوائه بدلًا من ذلك أن يتضاعف ويزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع.

وفر الآلاف من القتال والضربات الجوية في تيجراي وعبروا إلى السودان المجاور.