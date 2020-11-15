خطوات فتح حساب السيدات مصرف الراجحي السعودية

مصرف الراجحي بالسعودية يوفر للمواطنين بالمملكة عدد من الخدمات المالية ومن ضمن الخدمات التي يقدمها المصرف هي إمكانية فتح حساب للسيدات لكي يساعدهم على تحقيق جميع تطلعاتهم المالية بسهولة ويسر وراحة بال ويضم الحساب أيضا مجموعة من المنافع الاقتصادية والمالية لمالكته. أهم المنافع والمميزات المالية التي يقدمها المصرف الخدمات المصرفية مخصصة للسيدات المقيمات بالمملكة والسعوديات.

جميع الحسابات المالية مقيدة ومتوافقة تبعا للشريعة الإسلامية .

الحصول على بطاقة صرف آلي.

سوف يستفيد مالك الحساب خصومات فورية ومميزة من المحلات التجارية المشاركة في البنك.

سوف يكون لك إمكانية الحصول على بطاقات إضافية لأفراد العائلة.

إمكانية للحصول على بطاقات إنتر نت للأفراد تساعدك على التسوق الأمني.

يمكنك فتح حسابات للنساء بالريال السعودي فقط.

الحصول على بطاقات الإنترنت سوف يكون بحد منخفض من الائتمان.

الفروع مخصصة للسيدات فقط.

خدمة للتحويل إلى أي حساب مصرفي داخل أو خارج المملكة.

الاستفادة من خدمة تحويل الأموال داخل أو خارج المملكة.

إمكانية إيداع نقدي يصل إلى 200000 ريال سعودي عن طريق الإنترنت أو الصراف الآلي.

التمتع بخدمات الهاتف المصرفي خلال الأربعة وعشرين ساعة.

الحصول على خدمات وتسهيلات من المصرف لتمويل مشروعاتك.

الحصول على منتجات وخدمات استثمارية من خلال الشركة. شروط إنشاء حساب مصرفي أهم المنافع والمميزات المالية التي يقدمها المصرفشروط إنشاء حساب مصرفي يمكنك إنشاء حساب مصرفي وبسهولة سواء كنت عميل حالي أو عميل جديد بشرط توافر لديك الشروط التالية: أن يكون متوسط حسابك خلال الستة أشهر الماضية 3.5 مليون ريال سعودي للعملاء والأفراد.

أن يكون المرتب الشهري للعميل 100 ألف ريال سعودي فأكثر. أهم الشروط للعميل الجديد: أن يكون متوسط حسابك خلال الستة أشهر الماضية 5 مليون ريال سعودي للعملاء والأفراد.

أن يكون مرتب العميل الشهري 100 ألف ريال سعودي فأكثر مع اشتراط تحويل المرتب على حساب العميل المصرفي.

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