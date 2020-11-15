قال رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد على، اليوم الأحد، إن الحكومة الإثيوبية تستطيع تحقيق أهداف العملية العسكرية فى تيجرى بمفردها، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وقالت الحكومة الإثيوبية، التى تشن حربًا ضد عرقية التيجراى فى شمال البلاد، إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى تهدد إقليم الأمهرة بهجمات انتقامية، بسبب مساندة الإقليم للقوات الحكومية. وفى تصعيد للصراع العرقى فى إثيوبيا، قالت الحكومة الإثيوبية إن تيجراى تتهم سلطات إقليم الأمهرة بقتل مدنيين فارين من المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء إثيوبيا : نستطيع تحقيق أهدافنا العسكرية فى تيجراى بمفردنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.