إصابات كورونا فى اليابان تتخطى 117 ألفا

وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فأن إجمالى حصيلة الإصابات بالفيروس فى اليابان ارتفعت إلى 117 ألفا و389 إصابة، بينهم 1896 حالة وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.