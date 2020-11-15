داعش يهدد إسبانيا بهجوم مماثل لباريس وفيينا

قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، إن داعش يضع أهداف بدءا من ولايته فى أجزاء مختلفة من العالم، حيث ترتكب هجمات أكثر فأكثر، لزيادة هيبته، كما أنه يقوم دائما بإثارة الفوضى فى السجون.

وبحسب الصحيفة، فأن السلطات الإسبانية تكثف من الجهود فى عمليات ضد الإرهابيين، وخصوصا تكثيف الرقابة على الإنترنت الخاصة بشراء الأسلحة فى السوق السوداء.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا تعتبر هدف الإرهابيين دائما، ولذلك فإن قوات الأمن تعمل على منع الهجمات التى تسبب العديد من الضحايا الأبرياء.

وأضافت الصحيفة، فى الأسابيع الأخيرة، حدثت أعمال إجرامية فى النمسا وفرنسا، وتجرى محاكمة شارلى إيبدو فى باريس، كما بدأت جلسة الاستماع للمجزرة التى ارتكبها داعش فى كتالونيا فى عام 2017 فى مدريد وهو عامل يجب آخذه بعين الاعتبار.

كما هدد التنظيم الإرهابى إسبانيا بالعديد من الهجمات هذا العام، منها على كامب نو، وساجرادا فاميليا "كنيسة العائلة المقدسة".