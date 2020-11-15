آبي أحمد: إثيوبيا ستنتصر.. أديس أبابا تستطيع تحقيق أهدافها العسكرية في تيجراي بمفردها

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، أن أديس أبابا قادرة بمفردها على تحقيق أهدافها من العمليات العسكرية في إقليم تيجراي.

وقال آبي أحمد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سوف تسود العدالة.. إثيوبيا ستنتصر"، مضيفا أن "كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية والسلام سيتم محاسبته".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن العملية العسكرية في تيجراي تتقدم بسرعة والأولوية لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن جبهة تيجراي تهدد إقليم الأمهرة بهجمات انتقامية على مساندتها القوات الحكومية.

واتهمت إثيوبيا جبهة تيجراي سلطات إقليم الأمهرة المجاور بقتل مدنيين فارين من المعارك.

وبدورها، أعلنت سلطات إقليم تيجراي الإثيوبية، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على إريتريا، مشيرًا إلى أنهم يقاتلون 16 فرقة من الجيش الإريتري.

ووفقًا لشبكة "العربية"، قال زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل، إن هناك صواريخا أسقطت على مطار أسمرة عاصمة إريتريا، نافيًا قصفه مدينة مصوع.

وكان زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل، قال في وقت سابق إن قواته تخوض اشتباكات مع القوات الإريترية على جبهات عدة منذ أيام.

وأعلن رئيس الحكومة الإثيوبية أمس أن أعضاء حكومة تيجراي متهمون بالخيانة العظمى، داعيًا شعب الإقليم إلى نبذهم والابتعاد عنهم.

علنت سلطات إقليم تيجراي الإثيوبية، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على إريتريا، مشيرًا إلى أنهم يقاتلون 16 فرقة من الجيش الإريتري.

ووفقًا لشبكة "العربية"، قال زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل، إن هناك صواريخا أسقطت على مطار أسمرة عاصمة إريتريا، نافيًا قصفه مدينة مصوع.

وكان زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي المقال ديبريتسيون جيبريمايكل، قال في وقت سابق إن قواته تخوض اشتباكات مع القوات الإريترية على جبهات عدة منذ أيام.

وأعلن رئيس الحكومة الإثيوبية أمس أن أعضاء حكومة تيجراي متهمون بالخيانة العظمى، داعيًا شعب الإقليم إلى نبذهم والابتعاد عنهم.