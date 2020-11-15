تجاوبوا مع الملك سلمان.. البرلمان العربي يدعو العالم لمواجهة امتلاك إيران سلاحًا نوويًا

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية وبرلمانات العالم إلى العمل الجاد والتجاوب مع دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووى.
وأشاد رئيس البرلمان العربي، بما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين أثناء افتتاحه أعمال مجلس الشورى السعودي والتى أكد فيها، على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، داعيًا العالم لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي أعد استراتيجية للتعامل مع إيران تتناول خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.
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