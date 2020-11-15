أكبر السلاسل الفندقية في جنوب آسيا تستعد لتوسعات كبرى في مصر

تضع شركة أويو للفنادق أكبر السلاسل الفندقية في جنوب آسيا وأسرعها نموًا في العالم، والتي تتخذ من الهند مقرا لها، اللمسات الأخيرة على خططها لدخول السوق المصرية وأجراء محادثات لإقامة شراكات واسعة.

ونقل موقع آرابيان بيزنس"، عن مصادر لها إن الخطوة المقترحة دخول السوق المصرية هي جزء من خطط التوسع الطموحة لسلسلة الفنادق والمنازل العالمية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الظهور الأول في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقال مانو ميدها، رئيس عمليات الشرق الأوسط في سلسلة الفنادق والمنازل الشهيرة "أويو"، لمجلة أريبيان بزنس: "نظرًا للإمكانيات الإستراتيجية للمنطقة، فإننا نبحث باستمرار عن فرص ذات صلة استراتيجية لتوسيع وجودنا في الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر".

ووفقا للمصادر، تحرص شركة أويو على دخول مصر بحملة "الإقامة المعقمة" للاستفادة من السوق الجديد، في الوقت الذي يعود فيه قطاع السياحة إلى العمل بعد فترة طويلة من التجميد الناجم عن الوباء.

عززت شركة الفنادق الأكبر في جنوب آسيا، الشهر الماضي، فريقها القيادي لمنطقة الشرق الأوسط من خلال نقل رئيس عملياتها في تايلاند، جوروبراساد شانكارانارايانان، إلى المنصب الجديد كرئيس تنفيذي للعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ويقال إن تعزيز فريق القيادة هو مقدمة لخطط التوسع القوية لشركة "أويو" في المنطقة، والتي تم تحديدها على أنها من بين أسواق النمو الاستراتيجية لسلسلة الضيافة التي يقع مقرها في دلهي.

وتنتسر سلسلة فناديق "أويو" حاليا في أربع دول في منطقة مجلس التعاون الخليجي - الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين.

وقالت مصادر إن الشركة تعمل على استراتيجية مزدوجة لدخول مناطق جغرافية جديدة لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في السوق في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت المصادر: "يظل الشرق الأوسط سوقا إستراتيجيا لشركة أويو.. نحن نعمل مع أكثر من 200 شريك ونتواجد في أكثر من 30 مدينة في المنطقة".

ولمعالجة مخاوف العملاء المتعلقة بالسلامة ما بعد الوباء، أطلقت أويو برنامجًا يشهد مستويات التطهير في خصائصها المختلفة.

وقال ميدها إن حوالي 40 بالمائة من عقارات أويو في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مصنفة حاليًا على أنها "إقامات معقمة". وكشف أن "العقارات التي تم وضع علامة عليها على أنها إقامات معقمة تشهد عائدًا أعلى مرتين لكل غرفة متاحة مقارنة بالممتلكات الأخرى".

وعلى الصعيد العالمي، فإن سلسلة الفنادق الشهيرة "أويو" موجودة في أكثر من 80 دولة حول العالم.