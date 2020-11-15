عمليًا.. وزير أفريقي سابق يرد على أزمة الرسوم المسيئة بإهانة فرنسا وماكرون

قرّر وزير الثقافة السنغالي الأسبق أحمد تيجان وون الرد على أزمة الرسوم المسيئة للرسول (صلى الله عليه وسلم) بطريقته الخاصة، فقد أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف فيها تخليه عن جميع الميداليات الفرنسية التي حصل عليها.

وقال تتجان وود في رسالته "لقد تبرأت من الميداليات الفرنسية التي لم يعد حملها يشرفني وسأسلمها للسفارة الفرنسية في داكار".

وأضاف "شرف الدفاع عن قدسية النبي محمد عليه الصلاة والسلام أهم عندي من الافتخار بتمييز فرنسي مؤقت، فأنا مسلم أكرر كل وقت لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وأكد وون، وهو من أبرز المفكرين الفرانكفونيين "على فرنسا أن تعلم أنني إفريقي أسود مسلم، وأنني مع أخوتي المليارين عبر العالم، أولي وجهي يوميا خمس مرات شطر الكعبة المشرفة لأؤكد إيماني وعبوديتي لله عبر التعاليم التي بلغها عنه نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

وقال "إنكم، يا فرنسيين، تعتبروننا أناسا متخلفين، ولن أخبركم بنظرتنا لكم، لكنني أؤكد أن التسامح الديني هو شعار ديننا الإسلام، آخر دين أنزله الله على الأرض".

وأضاف تيجان وون في رسالة بعث بها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "لا يتشرف بأن يتقاسم نفس الوسام مع صامويل باتي المعلم الذي عرض الرسوم على الأطفال، لأسباب عميقة ومقدسة"، متهما ماكرون بـ “السعي إلى تحويل المتهورين إلى أبطال".