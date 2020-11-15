أخبار اليمن : مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة

دوت الخليج -

مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدة

أكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وغارات الطيران على المحافظات الأخرى. مصدر عسكري يؤكد استمرار الخروقات بالحديدةأكد مصدر عسكري استمرار قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وغارات الطيران على المحافظات الأخرى. وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية 141 خرقاً بينها تحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و14 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والفازة. وأشار إلى أن قوى العدوان نفذت 28 خرقاً بقصف مدفعي و97 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية باقم بمحافظة صعدة، و 15 غارة على مديريتي مجزر ومدغل في محافظة مأرب.

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