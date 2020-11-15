نائب تركى : أردوغان فقد السيطرة على حزب العدالة والتنمية

شن نائب رئيس حزب السعادة التركى مسعود دوغان، هجوما حادا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بسبب تصريحاته، التى قال فيها: "إذا خسر حزب العدالة والتنمية، فستخيّم حالة من عدم الاستقرار والغموض".





وقال النائب التركى، إن "أردوغان يقتل تركيا من أجل أن يحيا حزبه، فهو لم يعد حتى بمقدوره إعادة فرض السيطرة على حزب العدالة والتنمية"، مضيفا "سيذهب الحزب وتبقى تركيا". وكان استطلاع حديث للرأى أجرته شركة الأبحاث "كونسينساس" التركية، قد كشف عن تراجع شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا لشبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فإنه على الرغم من أنه من المقرر إجراء الانتخابات العامة فى تركيا سنة 2023، إلا أن مراقبين يرون أن مؤشرات عديدة قد ترجح خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أبرزها الوضع الاقتصادى المزرى الذى تعيشه تركيا، وبدء تفكك حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال انشقاق شخصيات عنه.

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