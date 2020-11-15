بريطانيا تكسر حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى بريطانيا إلى نحو 1.35 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت لندن، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبعد 41 أسبوعًا من تسجيل أول حالة إصابة فى بريطانيا، تشير بيانات الجامعة إلى تسجيل 51.858 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تعافى 3.108 من المصابين بالوباء حتى صباح اليوم.

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