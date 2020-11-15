وقال ترامب فى تغريدة على حسابه بموقع"تويتر": "هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق للناخبين فى وجود دليل قاطع على عدم السماح لمراقبى الاقتراع الجمهوريين والمراقبين بالتواجد فى غرف عد الاقتراع. فى ميشيجان وبنسلفانيا وجورجيا وكلها مخالف للدستور". وأضاف ترامب: "مئات الآلاف من الناس يظهرون دعمهم فى العاصمة ولن يرشحوا انتخابات مزورة وفاسدة"، فى إشارة منه إلى مؤيديه الذين اجتمعوا فى واشنطن العاصمة اعتراضا على نتائج الفرز فى الولايات . وكان أنصار الرئيس دونالد ترامب، قد اجتمعوا فى شوارع واشنطن العاصمة لدعم تحدياته القانونية الطويلة لإلغاء فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب : هناك أدلة هائلة على تزوير الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.