السفارة الأمريكية تطالب رعاياها بالتزام منازلهم فى إريتريا

وفى بيانها لرعاياها، قالت السفارة الأمريكية لدى إريتريا إنه "سُمع دوى سلسلة من الانفجارات فى أسمرة، وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أنه ربما يكون هناك عبوات ناسفة فى محيط مطار أسمرة الدولى"، مضيفة أنه "لا توجد علامات على تعرض المطار لهجوم".
يأتى ذلك فى ظل تصاعد الصراع بين قوات إقليم تيجراى الإثيوبى والحكومة المركزية فى إثيوبيا، إذ تتهم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى إريتريا بمساعدة القوات الحكومية الإثيوبية فى تنفيذ "هجمات مشتركة" ضد الإقليم الواقع فى شمال إثيوبيا.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى بيانها: "القوات الإثيوبية تحالفت مع كيان أجنبى"، فى إشارة إلى إريتريا، واعترفت الجبهة بإطلاق صواريخ على مطارات فى مناطق أخرى فى إثيوبيا، متعهدة بالاستمرار فى هجماتها حتى توقف الحكومة الاثيوبية الاتحادية هجماتها ضد الإقليم.
يذكر أن الصراع بين الحكومة الإثيوبية وعرقية التيجراى الأسبوع الماضى، عندما قرر رئيس الوزراء أبى أحمد بإرسال جنود إلى المنطقة الشمالية لقمع ثورة تحرير شعب تيجراى.
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