حاكم نيويورك يعقد قمة طارئة مع حكام 5 ولايات بشأن كورونا

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه سيعقد "قمة طارئة" مع حكام خمس ولايات في شمال شرق البلاد نهاية هذا الأسبوع لـ"موائمة السياسات" في حربهم ضد وباء كورونا المستجد، مع استمرار ارتفاع الحالات في البلاد، دون أن يشير كومو إلى مشاركة أو إعلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقمة، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميل.

وأضاف كومو، خلال لقاء عبر الهاتف مع الصحفيين "لقد اتصلت بزملائي وسنعقد اجتماع قمة طارئ في نهاية هذا الأسبوع للولايات الست الشمالية الشرقية والحكام وموظفيهم".

وتابع "نريد أن نتأكد من أنه يمكننا مواءمة السياسات قدر الإمكان ، أو على الأقل أن نكون على دراية بسياسات الولايات الأخرى".

وأشار إلى أن المواءمة الكاملة للسياسات "ليست حقيقة لأن الولايات المختلفة لديها مواقف مختلفة. لكننا نعتقد أنه سيتعين علينا اتخاذ خطوات إضافية إلى الحد الذي يمكننا فيه مشاركة المعلومات ومواءمة الإجراءات مع الآخرين، و سنفعل ذلك".

تأتي القمة الطارئة بعد أربعة أسابيع فقط من إصدار كومو لكتابه الذي تباهى فيه بكيفية تعامله مع الوباء.

ولم يسم كومو الذي يتعامل منفردًا بعيدًا عن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، الولايات التي سيجتمع بحكامها .

ومع ذلك، في أبريل الماضي، تضافرت جهود الولايات الست وهي نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وبنسلفانيا وديلاوير ورود آيلاند لتصميم خطة إعادة فتح منسقة، ثم انضمت ماساتشوستس إلى التحالف في مرحلة لاحقة.

وحاثًا على ضرورة التحرك بعيدًا عن إدارة ترامب، حذر كومو من أن "هذا الوضع سيستمر في التدهور خلال الأسابيع المقبلة، فلا يمكن تحدي الواقع، الفيروس ينتقل والفيروس متحرك ونحن في موسم الأعياد".

وتابع كومو مشيرًا بشكل غير مباشر إلى استهانة ترامب بالوباء رغم إصابته به " ترك الأمور هكذا مؤامرة لزيادة انتشار الوباء كوفيد19.. و الواقع يقول إن الأعداد في ارتفاع ، والأرقام سترتفع. أنا أعتبر ذلك حقيقة".

يأتي هذا في نفس اليوم الذي تدخل فيه قيود الإغلاق الجديدة التي أقرها كومو حيز التنفيذ ، حيث أمرت الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية في نيويورك بإغلاق الخدمات في أماكن العمل في الساعة 10 مساءً، وقصر التجمعات الخاصة على 10 أشخاص.

في مدينة نيويورك ، أعلن العمدة بيل دي بلاسيو يوم الجمعة أن المدارس يمكن أن تغلق أبوابها مرة أخرى اعتبارًا من يوم الاثنين ، وطلب من الآباء "وضع خطة" لرعاية الأطفال.