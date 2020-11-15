بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. اليونان تغلق المدارس والحضانات

أعلنت اليونان، أمس السبت، إغلاق المدارس الابتدائية ودور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال، وذلك في أعقاب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وتجاوز عدد حالات الوفاة الـ1000 حالة .

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قررت الحكومة إغلاق المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية اعتبارًا من يوم الاثنين لمدة أسبوعين، على أن يتم تعليم الأطفال في المنزل، كما يحدث بالفعل مع طلاب المدارس الثانوية والجامعات.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، قال وزير الصحة، فاسيليس كيكيلياس، في بيان إن "الحكومة اليونانية قررت تعليق عمل المدارس حتى 30 نوفمبر"، مضيفا أن "إغلاق المدارس الابتدائية آخر ما كنا نرغب القيام به. وهذا مؤشر على خطورة الوضع حيث بلغت المستشفيات حدود طاقتها الاستيعابية".

وعززت السلطات اليونانية الضوابط وفرضت حظر التجول من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا، واعتقال من يخالف ذلك.

وأبقت معظم الدول الأوروبية المدارس مفتوحة خلال الموجة الثانية من الفيروس التي تجتاح القارة منذ سبتمبر الماضي، بعكس الموجة الأولى في مارس وأبريل عندما تم إغلاقها في تدابير العزل الأولى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت بعدم إغلاق المدارس إلا كخيار أخير.

ومنذ أواخرأكتوبر، ارتفعت أعداد الوفيات في اليونان أربعة أضعاف وسُجلت أحيانا 50 وفاة يوميًا فيمًا ارتفع عدد الإصابات بمرتين وصولًا إلى نحو 3000 إصابة يوميًا. ومن بين 1143 سريرًا في وحدات العناية المركزة على مستوى البلاد، كان 830 سريرًا مشغولًا الجمعة.

وقال رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس الخميس إن "الأسابيع القادمة ستكون حرجة للغاية". وجاءت تصريحاته أمام البرلمان حيث كان يطلع النواب على مستجدات الإغلاق الثاني منذ مارس.

وبدأت تدابير الإغلاق الحالي في 7 نوفمبر وستستمر حتى 30 من الشهر نفسه علما بأن الخبراء يرجحون استمراره لفترة أطول.