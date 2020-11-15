رغم اختفاء طويل واتهام بالإدمان.. هل تستطيع ابنة بايدن النجاح في منصب الابنة الأولى؟

في الوقت الذي سيرفع فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يده اليمنى ليؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل، من المرتقب أن تحيطه الوجوه المألوفة والمقربة له وذلك على درجات مبنى الكابيتول.

وستكون بجانبه زوجته جيل بايدن البالغة من العمر 43 عامًا، والتي كانت تدعمه طوال الحملة الانتخابية، فضلا عن ظهور ابنه هانتر الذي كاد أن يفسد محاولة وصول جو بايدن لكرسي الرئاسة بسبب الكشف عن معلومات سرية عن تعاملاته مع أوكرانيا والصين.

كما سيكون بجانبه، امرأة أخرى لم تنل من الشهرة قدرا مثلما حظي الاثنان السابقان، وهي إشلي بايدن، الأبنة الوحيدة له من زوجته جيل، والتي ستدخل دائرة الأضواء أخيرًا تحت مسمى "الأبنة الأولى"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المقرر أن تحل إشلي بايدن، محل إيفانكا ترامب التي كانت تعمل إلى جانب والدها المنتهية ولايته، الذي كسر القالب بالنسبة لـ"الأبنة الأولى" في السنوات الأربع الماضية، إذ جعله على قدم المساواة مع عمل السيدة الأولى.

وبالنظر إلى أن جيل، وهي معلمة بارزة، ليس لديها أي خطط للتخلي عن حياتها المهنية، فمن المحتمل أن تتقدم آشلي إلى المسرح العالمي إلى جانب والدها بعد تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة.

وقال أحد المصادر المطلعة: "حتى الآن، لم تكن آشلي في قلب الأضواء لأنها لم تكن أبدًا مستعدة أو راغبة في دخولها".

وأضاف: "عندما كان والدها جو بايدن نائبا للرئيس في عهد باراك أوبام، كانت لديها بعض المشكلات لذا كانت راضية كل الرضا عن ابتعادها عن دائرة الضوء"، لافتا: "الآن هي على وشك أن تصبح الابنة الأولى - وسيكون هذا مهمًا في الإدارة الجديدة كما كان في الماضي"

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وأشار إلى أن إيفانكا كان لها مكتبها الخاص، وسافرت حول العالم مع والدها، كما كان لها تأثير كبير عليه وتمكنت أيضًا من إبرام صفقات تجارية مربحة، مضيفا أنها في بعض الأحيان، كانت اليد اليمنى لـ ترامب، متوقعا رؤية ذلك الأمر مع آشلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاش جو بايدن عددًا من المآسي والمصائب، ففقد زوجته نيليا وابنته نعومي في حادث سير في عام 1972، وتوفى ابنه الأكبر في 2015، بسبب ورم سرطاني، لذلك ليس من العجيب أن يحاول جو وجيل الاهتمام بابنتهما الوحيدة.

وولدت آشلي في عام 1981، وحصلت على ماجستير في الأنثروبولوجيا من جامعة تولين، ومتزوجة من أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، هوارد كيرين.

كما عملت في مجال دعم السجينات المسنات، وضحايا الأسلحة، ورعاية الأحداث كأخصائية دعم سريري.

لكنها خلف كل هذه المميزات، قُبض عليها عام 1999 بتهمة الإدمان وحيازة الماريجونا، لكن لم تسجل ضدها أي إدانة، كما تصادمت مع الشرطة عام 2000.

وفي عام 2009، ظهر مقطع فيديو لـ آشلي وهي تتعاطى الكوكايين، وكان وقتها يشغل والدها بايدن منصب نائب الرئيس السابق، إلا أن تلك الأشياء المأساوية انتصرت عليها بعد زواجها من هوارد كيرين، لتعود إلى دائرة الضوء مجددا وهي متقلدة منصب "الابنة الأولى"، حيث أكد المصدر المطلع أن العالم على موعد مع مفاجأة معها.