خطاب مصري عاجل إلى "الكاف" بعد ما جرى بمباراة توغو

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، السبت، أحداثا تحكيمية مثيرة يبدو أنها لن تنتهي بنهاية المباراة التي حسمها "منتخب الفراعنة" بفوز صعب بهدف يتيم.

والأحد، بعد ساعات من نهاية المباراة، أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا للاتحاد الأفريقي "الكاف" يؤكد خلاله تقديره لما يقوم به الاتحاد القاري من مجهودات للارتقاء بالمسابقات الأفريقية، لكن الخطاب أشار أيضا إلى "تخوف مصري" من تأثير بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبي في بعض المباريات على الجهد الذي يبذله "الكاف" لصالح المنظومة، بحسب ما نقل حساب "الاتحاد المصري" على "فيسبوك".

ويشير الخطاب بذلك إلى "غياب العدالة التحكيمية" في مباراة المنتخب المصري أمام منتخب توغو ضمن تصفيات المجموعة السابعة.

واعتبر الاتحاد المصري في خطابه أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية الإعادة التلفزيونية، VAR، في هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من "مصير المباريات التي تقام للمنتخب الوطني خارج أرضه"، في ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمي في المباريات التي تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصري استند إلى شريط المباراة أمام توغو، حيث اعتبر مسؤولوه وجود أحقية لـ"الفراعتة" في ركلتي جزاء خلال الدقيقتين 56 و90 من عمر المباراة.

وتتصدر مصر وجزر القمر المجموعة السابعة للتصفيات برصيد 5 نقاط لكل منهما بعد 3 مباريات، بينما تأتي كينيا ثالثة برصيد 3 نقاط، وتقبع توغو بالمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.