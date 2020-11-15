رئيس جبهة تيجراى : لدينا صواريخ بعيدة المدى وسنستخدمها عند الضرورة

قال دبرصيون غبراميكائيل، رئيس جبهة تيجراى، إن قواته قاتلت قوات إريترية "على عدة جبهات" خلال الأيام القليلة الماضية، متهماً إريتريا بأنها تحشد فرقا عسكرية على حدود الإقليم.





وأضاف: "لدينا صواريخ بعيدة المدى وسنستخدمها عند الضرورة، ولدينا القدرة على الصمود فى الحرب الحالية حتى النهاية". وكانت شبكة "سكاى نيوز"، أعلنت إطلاق 3 قذائف من الداخل الإثيوبى على العاصمة الأرتيرية أسمرة، مساء أمس السبت.

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