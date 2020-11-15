تويتر : 300 ألف تغريدة معلومات مضللة عن الانتخابات الأمريكية

بعد أسبوع تقريبًا من الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى الانتخابات الأمريكية، كشفت إدارة "تويتر" عن تصنيف أكثر من 300 ألف تغريدة تتحدث عن تزوير الانتخابات، والتى صنفتها إدارة الموقع "معلومات مضللة عن الانتخابات الأمريكية.





وفى منشور لهما، قالت رئيسة السياسة فى تويتر فيجايا جادى، ومؤسس بيريسكوب ومسؤول المنتجات فى تويتر كايفون بيكبور، إن "هذه التغريدات تمثل 0.2% من جميع التغريدات المتعلقة بالانتخابات الأمريكية"، حسبما ذكر موقع "ذا نكست".

وبحسب الموقع، أشارت الشركة إلى أن 456 من تلك التغريدات تمت تغطيتها برسالة تحذير، بالإضافة إلى الحد من ميزات المشاركة، مضيفة أنه "نتيجة لهذه الإجراءات شاهد 74% من الأشخاص هذه التغريدات بعد أن صنفها تويتر بالفعل على أنها معلومات مضللة".

كما أوضحت الشركة أن "هناك زيادة بنسبة 29% فى اقتباسات التغريدات عينها".

ويمكن لتويتر وعدد من منصات التواصل الاجتماعى الأخرى تحرير المحتوى المنشور من قبل أطراف ثالثة على منصته بفضل الحماية التى توفرها المادة 230، والمختصة بقانون الآداب والاتصالات، وبفضلها تتم حماية الشركات فى القضايا المتعلقة بالمحتوى.

وكان الكونجرس أقر المادة 230 من "قانون الآداب" عام 1996، بهدف الحد من نشر المواد الإباحية، ولكن مع مرور الوقت ألغيت بنودها لمعارضة بعضها مع حرية التعبير التى أقرها الدستور.

فيما يشير موقع "ذا نكست" إلى أن بعض المتشككين جادولوا فى أن إلغاء المادة 230 لن يؤدى إلا إلى انتكاسة الشركات الصغيرة وزيادة تعزيز هيمنة الشركات العملاقة مثل "فيس بوك" و"تويتر"، والتى يمكنها تحمل تكاليف الاعتدال المتزايد.