الشرطة التركية تداهم بيتًا للطلاب وتعتقل 9 منهم

داهمت الشرطة التركية، اليوم الأحد، بيتًا للطلاب فى مدينة اسطنبول، بزعم أنه أحد مقرات حركة الخدمة التى أسسها فتح الله جولن، والتى صنفها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" كجماعة إرهابية، حسبما كشف موقع "حرييت" التركى.





وأشار الموقع إلى أن عملية المداهمة تم تنفيذها بعد عمل استخباراتى كبير، وكانت الأحراز المضبوطة هى صينية طعام كبيرة، وبعض كتب الداعية التركى فتح الله جولن، المقيم بالولايات المتحدة، والذى يتهمه أردوغان بتنفيذ مسرحية الانقلاب المزعوم فى 2016. وبحسب "حرييت"، ألقت قوات الشرطة التركية القبض على 3 طلاب آخرين كانوا فى طريقهم إلى المنزل لتناول الطعام مع زملائهم.

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