بقاء العقول والمواهب.. الإمارات تعلن منح الإقامة الذهبية لفئات من المقيمين

اعتمدت دولة الإمارات، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لعدد من فئات المقيمين.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإخوة والأخوات.. اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين.. لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".

وأضاف حاكم دبي، في تغريدته: "كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم".

وتابع: "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات.. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".

تأتي هذه الخطوة بمصلحة دولة الإمارات، بهدف استقطاب المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والذين كان لهم دور كبير في تطور الإمارات، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة.

البطاقة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي مجرد فئة أخرى من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية.



توفر الإقامة الذهبية الدائمة على وجه الخصوص، إقامة دائمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يرغبون في إنشاء عمليات تجارية في الدولة أثناء إقامتهم داخل الإمارات وخارجها.

وتتوقف الإقامة الدائمة على التزام مقدم الطلب المتواصل بالشروط والأحكام في كل دورة لتجديد التأشيرة (5 سنوات).