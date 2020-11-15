ارتفاع غير مسبوق .. إيران تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

سجلت إيران اليوم، الأحد، ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري، أنه تم رصد 12543 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك كأكبر زيادة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ووصل إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلی 762 الفا و568 شخصا، منهم 5666 شخصا في وضع حرج.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية أنه تم تسجيل 459 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة في البلاد إلى 41 الف و493 شخصا.

وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 558 الفا و 818 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي459 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس إلی 41 ألفا و493 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و505 آلاف و70 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.